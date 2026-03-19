Довічна пенсія 2026 року: хто з українців отримає і скільки

Довічна пенсія — формат пенсійних виплат, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування протягом життя фізичної особи періодично, після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Довічна пенсія є одним із видів пенсійних виплат, підстави для призначення якої залежать від:

досягнення пенсійного віку та достатнього обсягу страхового стажу

факту встановлення інвалідності, зокрема на безстроковий період

наявність спеціальних умов служби або діяльності

Якщо людина має право на кілька видів довічної пенсії, то призначається один за її вибором, уточнюють у ПФУ.

Як здійснюється обчислення розміру довічних виплат

Розміри довічної пенсії можуть суттєво відрізнятися, адже залежать від стажу, доходу, з якого робилися внески, а також коефіцієнтів, що передбачені для конкретного виду пенсії. У зв’язку з цим довічна пенсія з інвалідності у двох громадян, які мають однакову групу, може бути різною.

Серед ключових чинників, від яких залежить розмір довічної пенсії:

Страховий стаж

Важливим є не тільки кількість зарахованих років, а й всі періоди роботи, що мають бути фактично включені у пенсійну справу. Незарахований стаж може автоматично зменшити базу для розрахунку.

Дохід, з якого робилися внески

Пенсію обчислюють не з фактичного обсягу доходу, а з того, який було оприлюднено Пенсійному фонду. Якщо заробіток частково не потрапив до обліку, то це може вплинути на суму довічної виплати.

Час оформлення пенсії

Від дати залежать коефіцієнти, середні показники зарплати та норми перерахунку.

Підстава для виплати

Довічну пенсію з інвалідності, пенсію за віком або довічні виплати в недержавній системі обраховуються за різними підходами.

Загальні правила передбачають, що розмір пенсії обчислюють залежно від групи інвалідності у відсотках пенсії за віком:

100% — для осіб з інвалідністю I групи

90% — для осіб з інвалідністю II групи

50% — для осіб з інвалідністю III групи

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов'язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров'я або вимагати значних фізичних навантажень.