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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Довоєнні ціни: як здорожчали продукти в супермаркеті від 2021 року

Відвідувачки супермаркету знайшли каталог товарів АТБ чотирирічної давності і порівняли їх із теперішніми.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ціни у супермаркеті

Ціни в супермаркеті / © Credits

Ціни на продукти в українському супермаркеті 2025 року різко зросли порівняно з їхньою вартістю всього 4 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у відео TikTok від користувачки @двіреальні.

Відвідувачки супермаркету знайшли каталог товарів АТБ за 2021 рік і порівняли вказані в ньому ціни з теперішніми.

Кава «Якобс», яка 2021 року коштувала 39,90 грн, зараз продається за акційною ціною 149,90 грн.

Консерва «Скумбрія» продається в супермаркеті за 94,40 грн, а раніше вона коштувала 41,20, тобто 4 роки тому за ці гроші можна було купити дві такі баночки.

Сир твердий «Тенеро» тепер коштує 80,90 грн, а 2021 року його ціна була всього 33,50 грн.

Лікер Sheridans, який коштував 434,50 грн, тепер продається за 875 грн.

Масло селянське «Ферма» в 400-грамовій пачці коштує 235,90 грн, а 2021 року його ціна була 69,90 грн.

Пиво «Корона», яке 2021 року коштувало 21,90 грн, зараз продається за ціною 71,50 грн.

Раніше морозиво можна було купити за 9,90 грн, а зараз — 35,90 грн.

Макаронні вироби 2021 року коштували 22,30 грн, зараз — 55,50 грн.

Змінилися ціни не лише на продукти, а й на супутні товари, які продаються у супермаркетах.

Зокрема, дитячі підгузки «Міні Бі» раніше коштували 174,90 грн, зараз — 309,00 грн. Зубна паста, яка коштувала 39,80 грн, зараз має ціну 88,90 грн.

Нагадаємо, українські виробники за минулий рік підняли гуртові ціни на понад 20%.

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