Дозвіл на обслуговування компаніями іноземних кредитів допоможе їм уникнути дефолту - ЗМІ

Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити по єврооблігаціям, то це дозволить йому уникнути дефолту, а також підтримати українську економіку та залучити нові інвестиції в Україну.

Про це йдеться в статті «Економічної правди».

Відповідно до неї, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили «Метінвест», «ДТЕК», «Кернел», «Інтерпайп» та «Водафон».

Зокрема, в «Інтерпайпі» наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.

«З лютого 2022 року «Інтерпайп» вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)», – відзначили в «Інтерпайпі».

Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції.

«Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками – це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України», – зазначають у статті з посиланням на представника компанії «Кернел».

Зазначається, що деякі компанії все ж таки могли обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, тому що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту. Однак можливості платити за випущеними євробондами в деяких з них вичерпуються.

«За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну «Метінвест» використав понад 500 мільйонів доларів власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи», – пояснили в «Метінвесті».

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.