Дозвіл на відключення боржників – необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми, – НКРЕКП

Для того щоб забезпечити нормальне функціонування української енергосистеми, Уряд вирішив скасувати мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню через несплату.

Про це, як пише УНІАН, заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

"Це є необхідним кроком, який повинен значно підвищити рівень платіжної дисципліни. Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси, і тому це була вимушена така міра", - сказав він відповідаючи на питання, навіщо Уряд зняв мораторій на відключення споживачів за борги.

Очільник НКРЕКП наголосив, що ті споживачі, які мають субсидію, фактично на 100% сплачують за спожиту електроенергію. Водночас ті, хто має можливість сплачувати за електроенергію через мораторій серйозно погіршили свою платіжну дисципліну. "Тому ця міра дозволить покращити цю платіжну дисципліну", - підкреслив Ущаповський.

Нагадаємо, в кінці 2023 року Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їхньої оплати.