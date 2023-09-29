ДП «Ліси України» та біржі не реагують на занепад деревообробної галузі, - Kronospan UA

В Україні створений єдиний монополіст – держпідприємство «Ліси України», яке не може врегулювати ситуацію на ринку деревини. Товарні біржі, на яких відбувається продаж деревини, не забезпечують рівність прав для учасників торгів.

Про це йшлося у виступі керівника логістики та закупівель ТОВ «Кроноспан UА» Сергія Сметюха під час Міжнародної кластерної конференції лісопромислового сектору, яка відбулася в межах виставки «Lisderevmash», 28 вересня.

«На численні звернення по врегулюванню ситуації на ринку деревини, деревообробки до Уряду, до ДП «Ліси України» особливих відповідей ніхто не отримує. Ми також. Продовжується підвищення цін на деревину в Україні. Причина більшості ринку деревообробки не відома. Оскільки дуже багато випадків, коли ціна підвищується просто так. Відповідно відбувається штучне зменшення лісозаготівлі деревини. Це, скажімо так, замкнуте коло, оскільки деревообробники не купують деревину через високі ціни, ДП «Ліси України» скорочує заготівлі. Замість зниження ціни, як це мало б відбуватися на голландських аукціонах, ми маємо підвищення ціни. І відповідно цей замкнутий круг виглядає як неможливим до розірвання», - зазначив Сметюх.

Також представник «Кроноспан UА» звернув увагу на незадовільні правила, які встановлюють біржі з продажу деревини.

«Для експортерів, які експортують деревину з України, нерезидентів створені пріоритетні правила продажу деревини. Для прикладу, коли український деревообробник заходить на аукціон, він повинен сплатити гарантійний та реєстраційний внески. Гарантійний внесок становить 5%. Для експортерів таке правило не застосовується. Вони можуть зайти на будь-який аукціон без «заморожування» оборотних коштів для участі в аукціоні», - повідомив Сметюх.

За його словами, для врегулювання ринку деревини потрібно негайно вжити наступних заходів:

* Створити правила та запровадити системний механізм, який би дозволив понижувати ціну на аукціонах оперативно, а не так, як зараз це відбувається.

* Стандартизувати регламенти продажу деревини на біржах. Тобто, регламенти не можуть змінюватися кожні три місяці під якісь нові ситуації. Регламент повинен бути стабільним, активним і дійсним для всіх учасників ринку на постійній основі.

* Затвердити типовий договір купівлі-продажу деревини, який би створив паритетні умови для покупців і продавців. Станом на сьогодні, покупці, згідно з актуальними договорами, які змушені підписувати на біржах, - не мають особливих прав на відшкодування будь-яких збитків, пов’язаних з невиконанням договорів підприємствами від ДП «Ліси України.

Окрім того, у презентації представника ТОВ «Кроноспан UА» зазначено про необхідність скасування для участі в біржових аукціонах необґрунтованих гарантійних внесків для покупців та запровадження відповідальності продавців деревини за невиконання умов договору.

«Серед кроків щодо довгострокової перспективи необхідно створити ефективний громадський механізм контролю за роботою ДП «Ліси України». А також доопрацювати законодавчі акти у відповідності до регламентів EUDR та FSC», - зазначив Сергій Сметюх