ДТЕК у 2022 збільшить інвестиції у видобуток газу вдвічі - до $186 млн

ДТЕК у 2022 збільшить інвестиції у видобуток газу вдвічі - до $186 млн

У 2016-2020 роках обсяг інвестицій ДТЕК у розвиток газовидобування склав $350 млн.

Компанія ДТЕК збільшить інвестиції у видобуток природного газу у 2022 році майже у 1,9 раза порівняно з поточним роком – до $186 млн.

Про це повідомив генеральний директор головної компанії Максим Тімченко.

"Ми робимо величезні інвестиції у видобуток газу. Цього року ми інвестували $100 млн у газовидобуток. Наразі обговорюється на наступний ріу обсяг інвестицій $186 млн", — цитує слова Тимченка агентство "Інтерфакс-Україна".

У 2016-2020 роках, за даними агентства, обсяг інвестицій ДПЕК у розвиток газовидобутку становив $350 млн.

Інвестиції ДПЕК у видобуток газу у 2022 році у 2,5 рази перевищать середньорічні вкладення за останні 5 років.

ДПЕК за 9 місяців 2021 року збільшив видобуток природного газу на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,5 млрд. куб. м.

За підсумками 2020 року ДТЕК Ахметова збільшив видобуток природного газу на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) до 1,84 млрд куб. м. У 2021 році компанія планує наростити видобуток газу до 2 млрд. куб. м.

ДТЕК є найбільшою приватною газовидобувною компанією в Україні.

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