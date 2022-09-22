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Друг Путіна Орбан запропонував скасувати усі санкції проти Росії

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Друг Путіна Орбан запропонував скасувати усі санкції проти Росії

Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, закликав скасувати санкції проти Росії.

Він заявив, що нібито санкції проти Росії заважають економічному розвитку Європейського союзу. 

Про це пише Reuters. 

Як зазначається, Орбан на закритій зустрічі членів своєї партії "Фідес" в середу, перед початком осіннього політичного сезону, заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані. В уряді Обрана підтвердили його заяву. 

Друг Путіна вважає, що "санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%, а інфляція також впаде". 

Нагадаємо, Угорщині натякають на вихід із ЄС через позицію щодо Росії.

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