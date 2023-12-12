Дружина нардепа Бойка зберігає у російському банку рублі та золото – декларація

На рахунку дружини Юрія Бойка в "НК Банку", розташованому в Москві, - 3 347 721 руб. та активи у вигляді золота вартістю 4 297 620 руб.

Дружина голови депутатської групи "Платформа за життя і мир", народного депутата Юрія Бойка зберігає у російському банку в Москві рублі й золото загальною вартістю понад 7,6 млн рублів.

Про це йдеться у декларації Бойка за 2022 рік, оприлюдненій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

На рахунку дружини Бойка в Акціонерному товаристві "НК Банк", що розташоване в Москві, - 3 347 721 руб. У цьому ж банку дружина Бойка має активи у вигляді золота вартістю 4 297 620 руб.

Також на рахунках дружини нардепа в різних українських банках є 82 959 041 грн, $463 218 та EUR119 718. Вона також має активи в дорогоцінних (банківських) металах - золото вартістю 8 898 148 грн.

У самого нардепа на вкладах у банках України - 78 грн і $4 269.

Сума готівкових коштів у Бойка, якими він користується разом із дружиною, становить 200 тис. грн, $18,9 тис. і EUR17 тис.

Нардеп на основному місці роботи за минулий рік отримав 471 760 грн зарплати, за депутатську діяльність - 429 213 грн. Його річна пенсія становила 180 тис. грн, а дохід у вигляді відсотків від вкладів - 13 885 грн.

Доходи дружини Бойка за рік:

зарплата на основному місці роботи (Товариство з обмеженою відповідальністю "Столична нерухомість") - 3 615 819 грн;

відсотки за різними банківськими вкладами - 7 818 248 грн;

дивіденди - 5,1 млн грн;

пенсія - 213 809 грн;

подарунок у грошовій формі (від сина Анатолія Бойка) - 14,5 млн грн.

До задекларованого попередніми роками нерухомого майна сім'ї Бойка торік додалася господарська будівля загальною площею 176,3 кв. м у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області, вартістю 1 798 125 грн, власником якої дружина Бойка стала у вересні 2022 року. Будівля перебуває в спільному користуванні із сином і чоловіком.

Дружина Бойка також із вересня 2022 року володіє об'єктом незавершеного будівництва - житловим будинком загальною площею 75,5 кв. м у селі Копилів Бучанського району Київської області.

Нагадаємо, у квітні 2022 року народні депутати фракції ОПЗЖ створили у Верховній Раді нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир". Новостворену групу ПЗЖМ очолив колишній голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

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