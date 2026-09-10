D.Solutions запропонував бізнесу чотири моделі фінансування енергетичних рішень

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Про це повідомили в компанії D.Solutions, що працює під брендом YASNO.

Зокрема, компанії можуть скористатися банківським кредитуванням для встановлення сонячних електростанцій. Серед банків-партнерів — UGB, ПриватБанк, Raiffeisen Bank, Асвіо Банк, MTB Bank, Sense Bank, Kredo Bank, OTP Bank та Банк Кредит Дніпро. У такому випадку бізнес одразу отримує станцію у власність. Орієнтовний термін окупності становить 3–4 роки, а за умови продажу надлишкової електроенергії в мережу — від двох років.

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Другий варіантом заробітку в D.Solutions назвали ЕСКО-контракт. За цією моделлю інвестиції в обладнання здійснює енергосервісна компанія, а бізнес поступово повертає кошти за рахунок економії на енергоспоживанні. D.Solutions реалізує проєкти сонячних електростанцій та установок зберігання енергії зі стартовим внеском від 20%.

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Ще одна можливість — «Сонце-контракт», який не передбачає початкових інвестицій з боку бізнесу. D.Solutions власним коштом проєктує, будує та обслуговує СЕС, а клієнт купує вироблену нею електроенергію за нижчою ціною, ніж із мережі. Після завершення контракту станція переходить у власність клієнта.

Також бізнес може впроваджувати енергетичні рішення поетапно: спочатку встановити резервне живлення або накопичувач енергії, потім додати сонячну електростанцію, а згодом об’єднати обладнання через систему управління EMS YASNO Power. Це дозволяє розподілити витрати в часі та отримувати ефект від уже встановленого обладнання.

«Нині головним викликом для багатьох компаній є не вибір енергетичного рішення, а пошук коштів для його реалізації. Водночас відсутність повної суми інвестицій уже не означає, що проєкт потрібно відкладати. Бізнес може обирати між кредитуванням, ЕСКО-моделлю, контрактами без початкових вкладень або поетапним впровадженням. Наше завдання в YASNO полягає в тому, щоб допомогти компаніям знайти оптимальну модель фінансування та отримати енергетичну стійкість уже сьогодні», ­- зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

Нагадаємо, раніше D.Solutions, що входить в Групу ДТЕК Ріната Ахметова, розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

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