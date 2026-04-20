ДТЕК Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних інвесторів в економіку України за час війни — NV

За оцінкою видання, сукупні інвестиції компанії в українську економіку за період повномасштабної війни становлять 101,7 млрд грн.

У 2025 році обсяг інвестицій ДТЕК зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком і досяг 45,4 млрд грн. Інвестиційна програма охоплює як відновлення пошкоджених енергетичних активів, так і розвиток нової генерації.

З 2022 року, за інформацією компанії, всі теплоелектростанції ДТЕК зазнали пошкоджень унаслідок атак, загалом по енергетичній інфраструктурі було завдано понад 220 ударів. Також пошкоджень зазнала мережева інфраструктура.

У період повномасштабного вторгнення компанія ввела в експлуатацію вітрову електростанцію на півдні України потужністю 114 МВт та систему накопичення енергії 200 МВт, а також готує нові проєкти у сфері відновлюваної енергетики.

У компанії зазначають, що інвестиційна програма на 2026 рік передбачає продовження відновлення пошкоджених потужностей і розвиток нової генерації.

«Обсяг інвестицій у 2025 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком. Ми одночасно фінансуємо відновлення пошкоджених потужностей і інвестуємо у нову генерацію. Наша мета — забезпечити стабільну роботу енергосистеми», — заявили в ДТЕК.