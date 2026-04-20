ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних інвесторів в економіку України за час війни — NV

Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметов, ,незважаючи на руйнування і втрату активів, посіла перше місце у національному рейтингу найбільших приватних інвесторів в економіку України з початку повномасштабного вторгнення, за даними видання NV.

За оцінкою видання, сукупні інвестиції компанії в українську економіку за період повномасштабної війни становлять 101,7 млрд грн.

У 2025 році обсяг інвестицій ДТЕК  зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком і досяг 45,4 млрд грн. Інвестиційна програма охоплює як відновлення пошкоджених енергетичних активів, так і розвиток нової генерації.

З 2022 року, за інформацією компанії, всі теплоелектростанції ДТЕК зазнали пошкоджень унаслідок атак, загалом по енергетичній інфраструктурі було завдано понад 220 ударів. Також пошкоджень зазнала мережева  інфраструктура.

У період повномасштабного вторгнення компанія ввела в експлуатацію вітрову електростанцію на півдні України потужністю 114 МВт та систему накопичення енергії 200 МВт, а також готує нові проєкти у сфері відновлюваної енергетики.

У компанії зазначають, що інвестиційна програма на 2026 рік передбачає продовження відновлення пошкоджених потужностей і розвиток нової генерації.

«Обсяг інвестицій у 2025 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком. Ми одночасно фінансуємо відновлення пошкоджених потужностей і інвестуємо у нову генерацію. Наша мета — забезпечити стабільну роботу енергосистеми», — заявили в ДТЕК.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie