ДТЕК Ахметова очолив рейтинг найбільших приватних інвесторів в економіку України за час війни — NV
Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметов, ,незважаючи на руйнування і втрату активів, посіла перше місце у національному рейтингу найбільших приватних інвесторів в економіку України з початку повномасштабного вторгнення, за даними видання NV.
За оцінкою видання, сукупні інвестиції компанії в українську економіку за період повномасштабної війни становлять 101,7 млрд грн.
У 2025 році обсяг інвестицій ДТЕК зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком і досяг 45,4 млрд грн. Інвестиційна програма охоплює як відновлення пошкоджених енергетичних активів, так і розвиток нової генерації.
З 2022 року, за інформацією компанії, всі теплоелектростанції ДТЕК зазнали пошкоджень унаслідок атак, загалом по енергетичній інфраструктурі було завдано понад 220 ударів. Також пошкоджень зазнала мережева інфраструктура.
У період повномасштабного вторгнення компанія ввела в експлуатацію вітрову електростанцію на півдні України потужністю 114 МВт та систему накопичення енергії 200 МВт, а також готує нові проєкти у сфері відновлюваної енергетики.
У компанії зазначають, що інвестиційна програма на 2026 рік передбачає продовження відновлення пошкоджених потужностей і розвиток нової генерації.
«Обсяг інвестицій у 2025 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім роком. Ми одночасно фінансуємо відновлення пошкоджених потужностей і інвестуємо у нову генерацію. Наша мета — забезпечити стабільну роботу енергосистеми», — заявили в ДТЕК.