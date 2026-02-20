ДТЕК Ахметова отримав дозвіл суду США на стягнення з росії понад $300 млн за захоплені кримські активи

Реклама

Американський суд дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова розпочати процес у США щодо примусового виконання арбітражного рішення на понад $300 млн за захоплення кримських активів росією.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Суд у Вашингтоні, округ Колумбія, постановив, що суди США мають правову юрисдикцію розглядати справу, порушену компанією проти росії за захоплення її електроенергетичних активів на території Криму. Апеляційний суд США округу Колумбія одноголосно відхилив апеляцію росії та підтвердив, що окружний суд США уповноважений розглядати клопотання ДТЕК про приведення до виконання арбітражного рішення на суму понад 300 мільйонів доларів», - йдеться в ньому.

Зазначається, що суд відхилив твердження росії про те, що вона нібито захищена суверенним імунітетом, постановивши, що справа підпадає під виняток щодо арбітражу, передбачений Законом США про імунітет іноземних держав (FSIA).

В компанії пояснили, що це рішення дозволяє дочірньому підприємству компанії «ДТЕК Крименерго» продовжувати юридичні дії у США для відшкодування збитків за активи, захоплені після незаконної окупації Криму росією в 2014 році.

В своєму рішенні суд зазначив, що після вторгнення росії українські компанії, які працювали в Криму, були примусово позбавлені своїх «законних, видимих та діючих» активів без будь-якої компенсації.

«Це рішення є чітким та сильним посилом, що росія не зможе уникнути відповідальності, ховаючись за суверенним імунітетом. Це важливий крок на шляху до виконання арбітражного рішення та верховенства права. Ми й надалі будемо наполегливо використовувати всі доступні правові засоби для захисту наших прав та прав підприємств, які постраждали від незаконних дій росії», - наголосила директорка з правових питань ДТЕК Олександра Москаленко.

Раніше суд у Нідерландах заарештував активи оператора «Турецького потоку» на запит ДТЕК.