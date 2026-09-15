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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК Ахметова став лідером за обсягом приватних інвестицій в Україні

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова продовжує інвестувати в українську енергетику та відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських атак.

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ДТЕК Ахметова став лідером за обсягом приватних інвестицій в Україні

© ДТЕК

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК — найбільший приватний інвестор в економіку України. Чотири зими цієї війни. Після кожного удару ми повертаємо світло. Не чекали кращих часів, не відкладали», — йдеться в ньому.

У компанії наголосили, що протягом чотирьох зим повномасштабної війни енергетики відновлюють електропостачання після російських атак та паралельно реалізують нові енергетичні проєкти.

Зокрема, ДТЕК побудував найбільшу електростанції у світі, зведеної під час війни. Її потужностей достатньо для забезпечення електроенергією близько мільйона українських родин.

«Ми робимо спільну справу. Ми завжди з країною», — наголосив Рінат Ахметов.

Раніше ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором України в рейтингах провідних українських видань.

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