ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни - Тімченко для Bloomberg

Компанія ДТЕК продовжує активно інвестувати в українську енергетику весь час з початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтервʼю Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Всі наші інвестиції, які ми не припиняли з початку повномасштабного вторгнення, спрямовані не тільки на забезпечення світлом українців, а ще й на забезпечення енергетичної безпеки Європи. Ми продовжуємо інвестувати», - сказав він.

Тімченко додав, що Україні треба розвивати децентралізовану енергосистему не тільки з огляду на екологію, а також й для посилення енергобезпеки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 17 млн родин.