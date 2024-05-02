ДТЕК Енерго спрямував отриманий у 2023 році прибуток у відновлення обстріляних ворогом ТЕС

За підсумками минулого року ДТЕК Енерго отримав прибуток в розмірі 13,7 млрд грн та спрямував його у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після масованих обстрілів, а також інвестиції у вуглевидобуток на шахтах.

Про це йдеться у повідомленні компанії з посиланням на звітность за 2023 рік.

У пресслужбі зазначили, що такий фінансовий результат компанії пояснюється кількома факторами. Серед іншого, по-перше, зменшенням курсових збитків через менше знецінення гривні до долара у 2023 р. в порівнянні з 2022 р. По-друге, вищими у 2022 р. витратами через знецінення в результаті ворожих масованих обстрілів основних засобів, дебіторської заборгованості та інших активів компанії і, як наслідок, – зменшенням амортизаційних витрат у 2023 р.

В компанії наголосили, що отриманий прибуток спрямували у безпрецедентну ремонтну кампанію на ТЕС ДТЕК Енерго, що продовжують зазнавати масованих ударів ворога, та у інвестиції у видобуток вугілля, необхідний для надійної роботи теплової генерації, підготовку та проходження опалювального сезону.

В ДТЕК Енерго нагадали, що через пошкодження від атак на кінець осінньо-зимового періоду 2022/2023 були недоступні 1,4 ГВт потужностей теплової генерації ДТЕК.

«У 2023 році інвестиції компанії у ремонти ТЕС та український вуглевидобуток склали рекордні майже 11 млрд грн в порівнянні з 6 млрд грн у 2022 р. Також минулого року було інвестовано 1,3 млрд грн у формування запасу критичного та резервного обладнання на випадок обстрілів. Завдяки цьому вдалося відремонтувати після обстрілів найскладнішої в історії зими 2022/2023 10 енергоблоків, 2 додатково розконсервувати, реалізувати планові ремонти на 26 енергоблоках. Для максимізації видобутку вугілля минулого року шахтарі ввели в роботу 26 нових лав, у січні – березні 2024 року – 8 нових лав. Усі вкладення були профінансовані виключно за рахунок власних коштів компанії», - зазначали у компанії.

В ДТЕК Енерго нагадали, що у березні-квітні 2024 р. ворог пошкодив або знищив понад 80% теплової генерації компанії. За попередніми даними, для відновлення потужностей, втрачених через обстріли росіян по ТЕС, необхідно близько 14 млрд грн ($350 млн). Це завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт. Значну частину коштів на відновлення компанія спрямує з власних ресурсів.

«В умовах війни, ТЕС, шахти та машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати надійність української енергосистеми та активно готуються до майбутнього опалювального сезону. Триває ліквідація наслідків останніх обстрілів, відновлювальні роботи на станціях, гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми», - запевнили в компанії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані росієї близько 180 разів.