ДТЕК хоче переконати іноземні компанії інвестувати в Україну – Тімченко

Інвестуючи в енергетичні проєкти під час війни, ДТЕК хоче переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну як країну для інвестицій.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Всесвітного економічного форуму в Давосі.

Він підкреслив, що зараз найважливіше завдання для українських компаній – залишатися на вершині міжнародного порядку денного.

Потрібно навести більше аргументів для іноземних компаній, чому вони мають почати серйозно інвестувати в Україну, щоб допомогти відновити економіку країни.

«Під час війни наша компанія інвестувала сотні мільйонів у вітроелектростанції та відновила свої виробничі потужності (після обстрілів – ред.). І, звичайно, ми це наводимо як приклад та аргумент, щоб переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну», – наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції – проєкту, який підтримують Європейська комісія та уряди України й Данії. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищить 650 млн євро.