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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК і GE Vernova реалізують найбільший укладений на URC приватний енергетичний проєкт на €900 млн — Соболев

Компанія ДТЕК та GE Vernova, світовий лідер у галузі енергетичних технологій уклали найбільшу для URC угоду у приватному секторі на €900 млн з будівництва газотурбінної електростанції в Україні.

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ДТЕК і GE Vernova реалізують найбільший укладений на URC приватний енергетичний проєкт на €900 млн — Соболев

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Найбільша угода в приватному секторі — домовленість між енергетичною компанією ДТЕК і американським GE Vernova, світовим лідером у галузі енергетичних технологій, щодо будівництва газотурбінної електростанції на 650 МВт на заході України. Інвестиції по цьому проєкту складуть 900 млн євро», — сказав він.

Соболев наголосив, що загалом в рамках енергетичної платформи на Ukraine Recovery Conference 2026 було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів, кредитних і грантових домовленостей щодо енергетичних проєктів.

Також понад 550 млн євро було залучено на підготовку до зими 2026/2027.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова залучає 2 млрд євро в нові енергетичні проєкти, які Кабінет Міністрів визначив флагманськими.

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