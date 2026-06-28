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Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Найбільша угода в приватному секторі — домовленість між енергетичною компанією ДТЕК і американським GE Vernova, світовим лідером у галузі енергетичних технологій, щодо будівництва газотурбінної електростанції на 650 МВт на заході України. Інвестиції по цьому проєкту складуть 900 млн євро», — сказав він.

Соболев наголосив, що загалом в рамках енергетичної платформи на Ukraine Recovery Conference 2026 було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів, кредитних і грантових домовленостей щодо енергетичних проєктів.

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Також понад 550 млн євро було залучено на підготовку до зими 2026/2027.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова залучає 2 млрд євро в нові енергетичні проєкти, які Кабінет Міністрів визначив флагманськими.

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