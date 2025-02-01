ДТЕК інвестував 2 млрд грн в оновлення мереж Києва та Київщини у 2024 для надійності електропостачання

Минулого року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала майже 2 мільярди гривень у модернізацію та відновлення електромереж Києва та Київської області.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що минулого року у Києві ДТЕК відремонтував та реконструював 797 енергооб’єктів та 62 км ліній електропередачі , виконав 5 тисяч ремонтів кабельних ліній. Компанія інвестувала у ці проєкти майже 1 мільярд гривень.

Окрім того, на Київщині енергетики компанії відновили 852 кабельних ліній, відремонтували та реконструювали 9,5 тис. км ліній електропередачі та 1,6 тис. енергооб’єктів. Завдяки цьому вдалось підвищити надійність енергоінфраструктури Київщини в період постійних ворожих атак та викликів опалювального сезону.

Інвестиції в модернізацію мереж Київщини також склали майже 1 млрд гривень.

В компанії підкреслили, що енергетики невпинно працюють над відновленням пошкоджених мереж, оперативно виконуючи ремонти навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, загалом минулого року ДТЕК оновив понад 14 тис. км ліній електропередачі різного класу напруги та понад 6 тис. енергооб’єктів, що на 80% більше ніж у 2023 році. Сума інвестицій склала понад 4,5 млрд гривень.