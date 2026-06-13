ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни

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Про це під час енергетичного мітапу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу 2026» розповів директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.

Про це йдеться в повідомленні Forbes Ukraine.

Під час заходу Гелюх розповів, як українська енергосистема трансформується в умовах війни та які рішення можуть забезпечити її стійкість у майбутньому.

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Зокрема, він зазначив, що з 2022 року теплоелектростанції ДТЕК зазнали 220 ударів. Три з восьми станцій були окуповані.

Водночас навіть в умовах постійних атак ДТЕК продовжує інвестувати в нову енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, компанія завершує будівництво першої в Україні вітроелектростанції, зведеної під час повномасштабної війни. Після завершення будівництва її потужність становитиме 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій у проєкт — 650 млн євро.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував в економіку України 2,4 млрд євро.

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Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим інвестором в економіку України в умовах війни.

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