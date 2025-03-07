ДТЕК інвестував в енергетику €1,2 млрд з початку повномасштабного вторгнення - The Wall Street Journal

З початку повномасштабного вторгення росії в Україну ДТЕК інвестував 1,2 млрд євро в енергетику України.

Про це в інтервʼю The Wall Street Journal заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Голова ДТЕК наголосив, що залучення приватних інвестицій є важливим фактором підтримки енергетичної інфраструктури України.

Тімченко додав, що Україну потрібно зробити привабливою до інвестицій, бо присутність європейських та американських компаній дозволить загалом посилити безпеку України.

Зокрема він зазначив, що ДТЕК веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова домовляється про нові поставки скрапленого газу в Україну.