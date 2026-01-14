ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК хоче домогтися конфіскації і продажу заарештованих акцій «Газпрому», - Deutsche Welle

ДТЕК прагне добитися конфіскації і продажу заарештованих акцій «Газпрому», -  Deutsche Welle

Компанія ДТЕК намагається домогтися конфіскації і продажу активів російського «Газпрому», які були заарештовані на вимогу компанії.

Про це йдеться в матеріалі DW.

Зазначається, що ДТЕК в 2017 році звернувся до суду щодо експроприйованих росією активів в Криму. В 2023 році компанія отримали рішення про стягнення основної суми та відсотків за експропрійовані активи у Криму. Це 263 млн доларів.

Водночас рф відмовляється виплачувати ці кошти, тому ДТЕК розпочав процеси щодо визнання та примусового виконання рішення арбітражу.

Внаслідок цього в Нідерландах за заявою ДТЕК вже накладено арешт на частки, якими "Газпром" володіє у компанії South Stream ("Південний потік"), а також у компанії Wintershall (розробка родовищ газу в Північному морі)

«Ми сподіваємося, що апеляційні суди Нідерландів остаточно підтвердять заморожування акцій, після чого ми перейдемо до розглядів по суті, де нідерландський суд, зрештою, скаже: чи конфісковувати і продавати ці акції, чи ні», - сказав директор з правового забезпечення СКМ Ярослав Сімонов.

Нагадаємо, раніше Окружний суд Амстердама на вимогу ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного "Газпрому" оператора газопроводу "Турецький потік" South Stream Transport.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie