ДТЕК хоче домогтися конфіскації і продажу заарештованих акцій «Газпрому», - Deutsche Welle

Компанія ДТЕК намагається домогтися конфіскації і продажу активів російського «Газпрому», які були заарештовані на вимогу компанії.

Про це йдеться в матеріалі DW.

Зазначається, що ДТЕК в 2017 році звернувся до суду щодо експроприйованих росією активів в Криму. В 2023 році компанія отримали рішення про стягнення основної суми та відсотків за експропрійовані активи у Криму. Це 263 млн доларів.

Водночас рф відмовляється виплачувати ці кошти, тому ДТЕК розпочав процеси щодо визнання та примусового виконання рішення арбітражу.

Внаслідок цього в Нідерландах за заявою ДТЕК вже накладено арешт на частки, якими "Газпром" володіє у компанії South Stream ("Південний потік"), а також у компанії Wintershall (розробка родовищ газу в Північному морі)

«Ми сподіваємося, що апеляційні суди Нідерландів остаточно підтвердять заморожування акцій, після чого ми перейдемо до розглядів по суті, де нідерландський суд, зрештою, скаже: чи конфісковувати і продавати ці акції, чи ні», - сказав директор з правового забезпечення СКМ Ярослав Сімонов.

Нагадаємо, раніше Окружний суд Амстердама на вимогу ДТЕК Ріната Ахметова заарештував активи підконтрольного "Газпрому" оператора газопроводу "Турецький потік" South Stream Transport.