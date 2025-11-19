ТСН у соціальних мережах

ДТЕК хоче поставити в Україну додаткові партії скрапленого газу з США - гендиректор компанії Тімченко

ДТЕК веде перемовини з американськими компаніями щодо додаткових поставок скрапленого газу.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він розповів, що поки він знаходиться у Вашингтоні для обговорення енергетичної безпеки, ДТЕК доставив американський скраплений газ у Литву, який взимку допоможе посилити енергобезпеку України.

«У найближчі місяці Україні знадобиться ще багато поставок, і ДТЕК вже веде перемовини з американськими виробниками щодо доставки нових партій LNG до Європи через Балтію та Середземномор’я», - наголосив Тімченко.

Очільник ДТЕК додав, що Сполучені Штати сьогодні є незамінним енергетичним партнером як для України, так і для Європи.

«Поки ми працюємо над тим, щоб покрити наші нагальні потреби цієї зими та прискорити відбудову енергосистеми в довгостроковій перспективі, цей союз лише міцнішатиме», - підкреслив Тімченко.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова імпортував партію американського скрапленого природного газу через Клайпедський термінал у Литві.

