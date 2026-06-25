ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК об’єднав інвесторів і партнерів на URC-2026 задля підтримки української енергетики

Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026, щоб підтримати українську енергетику.

Коментарі
ДТЕК об’єднав інвесторів і партнерів на URC-2026 задля підтримки української енергетики

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Українські енергетики з різних компаній — ДТЕК, Укренерго, Нафтогаз — стали почесними гостями вечора, організованого ДТЕК у межах Ukraine Recovery Conference у Гданську. URC щороку об’єднує лідерів держав, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та партнерів України, які разом формують рішення для відбудови країни», — йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що важливо щоб партнери та інвестори краще розуміли умови, в яких українські енергетики щодня працюють і відновлюють світло.

Зазначається, що на вечорі, організованому ДТЕК, були присутні керівники міжнародних енергетичних компаній, урядовці, інвестори та представники провідних фінансових інституцій світу. У дискусіях взяли участь представники IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, урядів України та Польщі, а також інших організацій, які допомагають відновлювати та модернізувати українську енергетику.

Також на заході виступили Олександр Усик, Святослав Вакарчук та фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Вони нагадали міжнародній аудиторії про силу людей, які сьогодні захищають, відновлюють і будують Україну.

«Вперше голос українських енергетиків — людей, які щодня тримають країну зі світлом і теплом, — був безпосередньо почутий на найвищому міжнародному рівні, на майданчику, від якого залежать нові партнерства, підтримка та інвестиції у майбутнє України», — підкреслили в ДТЕК.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie