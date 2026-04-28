ДТЕК отримав 5 міжнародних нагород Davos Communications Awards за кампанію про людей, які забезпечують роботу країни під час війни
Компанія ДТЕК отримала пʼять нагород на міжнародній премії Davos Communications Awards за комунікаційну кампанію до 20-річчя компанії. «Світло тримається на тих, хто…» присвячена бізнесам та людям, які забезпечують роботу критичної інфраструктури та життя країни під час війни.
Зазначається, що ДТЕК отримав нагороди за кампанію «Світло тримається на тих, хто…», яка обʼєднала десятки українських брендів та бізнесів навколо підтримки тих, хто не зупиняється і працює під час війни. Зокрема, ОККО, ДСНС, Нова пошта, Uklon, Дія, Київстар, «Сільпо», Епіцентр, Укрпошта, АТБ, COMFY, Дарниця, ПУМБ та Ajax Systems, які розмістили на бордах своїх героїв — тих, хто допомагає тримати світло: водіїв, касирів, кур’єрів, рятувальників та інших.
Зокрема, ДТЕК отримав золоті нагороди в номінаціях «Краща PR-кампанія» та «Краща кампанія в соціальних мережах».
Також ДТЕК отримав срібло в номінаціях «Найбільш інноваційна кампанія» та «Партнерство або колаборація в комунікаціях», а також бронзу в номінації «B2B-комунікаційна кампанія».
Раніше повідомлялось, що ДТЕК разом з рекламною агенцією Banda стали претендентом міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards 2025.