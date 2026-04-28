Про це йдеться в повідомленні на сайті премії.

Зазначається, що ДТЕК отримав нагороди за кампанію «Світло тримається на тих, хто…», яка обʼєднала десятки українських брендів та бізнесів навколо підтримки тих, хто не зупиняється і працює під час війни. Зокрема, ОККО, ДСНС, Нова пошта, Uklon, Дія, Київстар, «Сільпо», Епіцентр, Укрпошта, АТБ, COMFY, Дарниця, ПУМБ та Ajax Systems, які розмістили на бордах своїх героїв — тих, хто допомагає тримати світло: водіїв, касирів, кур’єрів, рятувальників та інших.

Зокрема, ДТЕК отримав золоті нагороди в номінаціях «Краща PR-кампанія» та «Краща кампанія в соціальних мережах».

Також ДТЕК отримав срібло в номінаціях «Найбільш інноваційна кампанія» та «Партнерство або колаборація в комунікаціях», а також бронзу в номінації «B2B-комунікаційна кампанія».

Раніше повідомлялось, що ДТЕК разом з рекламною агенцією Banda стали претендентом міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards 2025.

