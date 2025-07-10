ДТЕК першим серед енергетичних підприємств зробив аудит доступності приміщень для ветеранів з інвалідністю

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Про це заявив керівник проєкту ДТЕК "ПроВетеран" Вадим Галицький.

Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення близько тисячі ветеранів повернулися з лав ЗСУ. Галицький наголосив, що з минулого року компанія розпочала аудит доступності приміщень на підприємствах.

«Ми перші в енергетиці зробили цей аудит і далі був пілот. Ми почали рухатись по зміні простору. Ми змінили доступність вбиралень та душових, змінили ширину дверей, пандуси, відмітили особливо небезпечні ділянки. Тут треба розуміти, що це не косметична зміна, а сигнал. З одного боку це сигнал ветеранам: «Ми готові і чекаємо», сигнал колективам: «Ми продовжуємо йти. Ми не декларуємо - ми робимо», - наголосив він.

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Галицький додав, що додатково з ринку праці до ДТЕК прийшло 200 ветеранів, які пройшли потім відповідне навчання.

"Ми повинні розуміти, що наші відкриті двері, наявність вакансій та зазначена готовність приймати ветеранів не має спинитись через перешкоду коли він приходить на роботу і не може перейти поріг. Ми готові ділитися експертизою, ми формуємо власну експертизу по фізичній безбарʼєрності", - наголосив Галицький.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Також повідомлялося, що ДТЕК першим в Україні адаптував та облаштував надземну територію однієї із шахт компанії на Дніпропетровщині для працевлаштування ветеранів з інвалідністю.

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