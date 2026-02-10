ДТЕК першим в Україні отримав скраплений газ з США через «Вертикальний коридор» - екс-заступник держсекретаря США Паєтт

Реклама

Про це він заявив під час свого виступу перед Конгресом США.

«ДТЕК стала першою українською компанією, яка отримала американський СПГ через «Вертикальний коридор». Американський СПГ прибув до грецького терміналу Ревітуса, звідки був перевезений до підземного сховища в Україні», - розповів він.

Паєт додав, що це є свідченням того, що Європа ніколи не буде залежною від ненадійних російських енергоресурсів.

Реклама

Нагадаємо, в кінці 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова вперше імпортував до України партію американського скрапленого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.

«Вертикальний газовий коридор» – це ініціатива, що об'єднує зусилля кількох країн Євросоюзу для реалізації спільного транзитного продукту та збільшення диверсифікованих обсягів газу для регіону центральної та східної ЄС.