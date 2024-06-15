ДТЕК працює з 10 країнами Європи, щоб привезти обладнання для відновлення енергетики – The Wall Street Journal

ДТЕК співпрацює щонайменше з 10 країнами Європи, щоб залучити обладнання для відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних об’єктів.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко американському виданню The Wall Street Journal.

«Щоб покрити потребу в запчастинах, ДТЕК співпрацює з країнами Європи та відвідує виведені з експлуатації електростанції, щоб знайти придатні для використання деталі. Щонайменше 10 країн відгукнулися», - наводить видання слова очільника ДТЕК.

Тімченко наголосив, що всі зусилля компанії зараз спрямовані на те, щоб покращити ситуацію в енергетиці.

Зокрема, в рамках URC2024 ДТЕК уклав меморандуми про співпрацю зі Schneider Electric та американськими Honeywell та GE Vernova. Мета цих угод – створення більш потужної та стабільної енергосистеми в умовах повномасштабної війни в Україні.

«Ми всі робимо все можливе, щоб наблизити нас до найкращого сценарію», - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні понад 180 разів.