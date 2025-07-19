ДТЕК прагне увійти до «Ліги чемпіонів» європейської енергетики - гендиректор Тімченко

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Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Forbes.

«Моя мета – щоб ДТЕК став учасником «Ліги чемпіонів» – однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній – це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація та спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилася на наш план. І ми точно його досягнемо», - сказав він.

Тімченко розповів, що нещодавно ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії.

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«Це був несподіваний успіх у нових умовах. Цей проєкт став для мене бенчмарком і довів: ДТЕК може успішно працювати не лише в Україні. І цей шлях продовжиться: за п’ять років частка Європейського Союзу та України у структурі доходів ДТЕК суттєво відрізнятиметься від нинішньої», - наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом з провідним виробником систем накопичення енергії компанією Fluence побудують найбільшу в Україні систему накопичення енергії потужністю в 200 МВт.