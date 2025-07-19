ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК прагне увійти до «Ліги чемпіонів» європейської енергетики - гендиректор Тімченко

Компанія ДТЕК прагне стати учасником «Ліги чемпіонів» європейської енергетики.

ДТЕК прагне увійти до «Ліги чемпіонів» європейської енергетики - гендиректор Тімченко

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю виданню Forbes.

«Моя мета – щоб ДТЕК став учасником «Ліги чемпіонів» – однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній – це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація та спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилася на наш план. І ми точно його досягнемо», - сказав він.

Тімченко розповів, що нещодавно ДТЕК побудував першу за 10 років вітрову електростанцію в Румунії.

«Це був несподіваний успіх у нових умовах. Цей проєкт став для мене бенчмарком і довів: ДТЕК може успішно працювати не лише в Україні. І цей шлях продовжиться: за п’ять років частка Європейського Союзу та України у структурі доходів ДТЕК суттєво відрізнятиметься від нинішньої», - наголосив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом з провідним виробником систем накопичення енергії компанією Fluence побудують найбільшу в Україні систему накопичення енергії потужністю в 200 МВт.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie