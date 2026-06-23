ДТЕК представив План енергетичного переходу для зміцнення енергобезпеки та декарбонізації України

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК, найбільший інвестор в Україні, сьогодні опублікував свій перший План енергетичного переходу, в якому викладено, як Україна може побудувати більш безпечну, стійку та низьковуглецеву енергетичну систему, одночасно підтримуючи довгострокове відновлення країни та її інтеграцію з Європою», — йдеться в ньому.

Зазначається, що відбудова енергетичної системи країни дає можливість посилити як енергетичну безпеку, так і довгострокову конкурентоспроможність завдяки інвестиціям у сучасну, стійку та низьковуглецеву інфраструктуру.

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В ДТЕК наголосили, що відновлювані джерела енергії, системи зберігання енергії та інші рішення у сфері розподіленої енергетики відіграють важливу роль у зміцненні стійкості, водночас сприяючи довгостроковій декарбонізації України.

«Розроблений на цьому тлі План енергетичного переходу компанії ДТЕК враховує унікальні виклики, пов’язані з веденням діяльності в країні, що перебуває у стані війни, нагальні потреби енергетичної системи України та підтримку „зеленої“ програми Європи», — підкреслили в компанії.

Зокрема, у плані окреслено, як компанія ДТЕК сприятиме енергетичній трансформації України через чотири стратегічні пріоритети: виконання наших зобов’язань щодо відходу від вугілля в Україні, збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії, модернізацію електромереж та впровадження низьковуглецевих рішень, що зможуть посилити як енергетичну безпеку, так і процеси декарбонізації.

«Одне з найважливіших питань, що стоїть перед Україною в процесі відбудови, — це як знайти баланс між потребою в енергетичній безпеці та енергетичним переходом. У ДТЕК ми вважаємо, що ці два аспекти взаємодоповнюють один одного. Енергетична система, яку ми відбудовуємо, має бути більш стійкою, маневреною та здатною краще протистояти майбутнім потрясінням», — зазначив директор зі сталого розвитку ДТЕК Джефф Отем.

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Водночас він додав, що енергосистема має підтримувати довгострокові амбіції України щодо декарбонізації та інтеграції з Європою.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 2,4 млрд євро у підтримку роботи енергосистеми.

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