ДТЕК просить західні країни ввести ембарго на російську нафту і газ для якнайшвидшої зупинки війни

ДТЕК просить західні країни ввести ембарго на російську нафту і газ для якнайшвидшої зупинки війни

Компанія ДТЕК закликає західних партнерів ввести повне ембарго на закупівлю російської нафти і газу і тим самим зупинити бомбардування Росією українських міст.

Відповідне звернення опубліковано на сайті компанії.

«Ми від імені 250 000 енергетиків, газовиків та шахтарів просимо захистити життя наших дітей у їхніх будинках та ухвалити рішення про повне ембарго російської нафти та газу. Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу», - йдеться в зверненні, опублікованому на сайті компанії Ріната Ахметова.

При цьому сорти нафти URALS і ESPO повинні стати токсичними і не мати змоги перепродуватися через посередників.

«Ми переконані, що це єдиний спосіб змусити Росію припинити війну – зупинити вбивства мирних жителів, руйнування будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень. Купівля російських вуглеводнів сьогодні – це плата за смерть наших дітей у найжахливішій війні, яка розв'язана у центрі Європи», - говориться в зверненні.

В ДТЕК переконані, що повне ембарго не спричинить потрясіння Західний світ. У світі достатньо виробників, здатних наростити видобуток і компенсувати втрати російської нафти. Також є рішення на рівні урядів щодо використання стратегічних запасів. Щодо газу, європейські країни мають не менше 7 місяців для накопичення альтернативного ресурсу та трансформації свого енергоспоживання до опалювального сезону.

«Політичний режим у Москві, брехливо спекулюючи безальтернативністю своїх поставок, намагається зробити Західний світ співучасником своїх злочинів проти людяності. Не будьте співучасниками! Введіть повне ембарго на нафту та газ із Росії! Зупиніть убивства наших дітей!», - наголосили в ДТЕК.