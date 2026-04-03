ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК прискорює доставку енергетичного обладнання в Україну для підготовки до зими — Тімченко для Politico

Компанія ДТЕК працює з міжнародними партнерами для прискорення доставки енергетичного обладнання в Україну.

Про це в коментарі Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Ми бачимо позитивний відгук від міжнародних донорів. Зараз ми працюємо з ними над прискоренням процедур затвердження, щоб розпочати закупівлі та вчасно доставити обладнання в Україну», — сказав він.

Тімченко наголосив, що Україна зараз веде перегони з часом, щоб уникнути енергетичної кризи наступної зими.

Раніше Тімченко на енергетичній конференції CERAWeek обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie