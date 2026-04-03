ДТЕК прискорює доставку енергетичного обладнання в Україну для підготовки до зими — Тімченко для Politico
Компанія ДТЕК працює з міжнародними партнерами для прискорення доставки енергетичного обладнання в Україну.
Про це в коментарі Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Ми бачимо позитивний відгук від міжнародних донорів. Зараз ми працюємо з ними над прискоренням процедур затвердження, щоб розпочати закупівлі та вчасно доставити обладнання в Україну», — сказав він.
Тімченко наголосив, що Україна зараз веде перегони з часом, щоб уникнути енергетичної кризи наступної зими.
Раніше Тімченко на енергетичній конференції CERAWeek обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну.