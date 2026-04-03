Реклама

Про це в коментарі Politico заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Ми бачимо позитивний відгук від міжнародних донорів. Зараз ми працюємо з ними над прискоренням процедур затвердження, щоб розпочати закупівлі та вчасно доставити обладнання в Україну», — сказав він.

Тімченко наголосив, що Україна зараз веде перегони з часом, щоб уникнути енергетичної кризи наступної зими.

Реклама

Раніше Тімченко на енергетичній конференції CERAWeek обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну.