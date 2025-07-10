ДТЕК разом з американською Fluence запускають в Україні одну з найбільших систем накопичення енергії в Східній Європі

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК і Fluence, світовий лідер у сфері накопичення енергії, оголосили про достроковий початок запуску однієї з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії. Проєкт потужністю 200 МВт, що розташований на шести локаціях, вступає у фінальну фазу реалізації, яка включає запуск, тестування та перший розряд батарей», - йдеться в ньому.

Зазначається, що загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, чого достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

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«Разом із нашим партнером Fluence ми прискорюємо впровадження інновацій, розвиваємо місцеву технічну експертизу та показуємо, що навіть під час війни прогрес можливий. Цей проєкт зі зберігання енергії – підтвердження нашої рішучості робити країну сильнішою. Разом ми робимо важливий крок до створення більш безпечної та стійкої енергосистеми України», - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

В ДТЕК підкреслили, що після повного запуску системи надаватимуть послуги з балансування частоти та потужності, що підсилить українську енергосистему.

«Наш спільний проєкт з ДТЕК зі створення сильної і децентралізованої енергосистеми задля зміцнення енергетичної безпеки України повністю відповідає нашій місії – трансформовувати підхід до того, як ми живимо наш світ. Це також один із найбільш значущих проєктів в історії нашої компанії. Запроваджений нами формат дистанційного введення в експлуатацію забезпечує безперервність роботи в умовах обмежень на подорожі — і дозволяє швидше масштабувати майбутні проєкти», - зазначив Джуліан Небреда, генеральний директор Fluence.

Наголошується, що Fluence продовжить дистанційно супроводжувати запуск і роботу проєкту, здійснюючи діагностику, тестування та моніторинг продуктивності для забезпечення ефективної та безпечної експлуатації в умовах війни.

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Раніше понад 20 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова пройшли за кордоном курс з управління системами накопичення енергії.