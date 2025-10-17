ТСН у соціальних мережах

ДТЕК розповів про підготовку до опалювального сезону

Готуючись до опалювального сезону компанія ДТЕК реалізувала ремонтну та інвестиційну програму мереж, а також створила аварійний запас обладнання.

Про це заявила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко на Київському міжнародному економічному форумі.

«На сьогоднішній день наші компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду. Ми провели ряд робіт. Якщо простими словами, то ця підготовка складається з 3 частин. Це підготовка ремонтною програмою, інвестиційною програмою і підготовка по створенню аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду», - розповіла вона.

Бондаренко розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область, через колосальні масштаби руйнувань. «Працюємо разом з Укренерго по відновленню, тому що там ситуація дуже важка. Але на сьогодні там є світло і ми разом його забезпечуємо», - наголосила вона.

Також Бондаренко розповіла про обстріл енергосистеми, який відбувся 10 жовтня. Після нього за три дні енергетики повернули світло близько 2 млн родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

«Ситуація складна, тому що результати атак досить значні. Але енергетики знають, що робити, вміють це робити і відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт», - підсумувала вона.

Нагадаємо, у січні–червні 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 6,9 млрд гривень в підготовку теплоелектростанцій та шахт до проходження наступного опалювального сезону.

Водночас за той же період інвестиції в модернізацію електромереж склали 2,3 млрд грн.

