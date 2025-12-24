ДТЕК шукає обладнання для відновлення ТЕС по всій Європі - гендиректор компанії Тімченко для Bloomberg

Реклама

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максима Тімченко в інтервʼю Bloomberg.

«Наші команди по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій», - сказав він.

Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.

Також він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що йде постійний діалог з Європейською Комісією.

Раніше Тімченко повідомляв, що наразі пріоритетним завданням для компанії є пошук та швидка доставка до України енергетичного обладнання з різних країн Європи для заміни пошкодженого внаслідок обстрілів.