ДТЕК шукає обладнання для відновлення ТЕС по всій Європі - гендиректор компанії Тімченко для Bloomberg
Компанія ДТЕК шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максима Тімченко в інтервʼю Bloomberg.
«Наші команди по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій», - сказав він.
Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.
Також він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що йде постійний діалог з Європейською Комісією.
Раніше Тімченко повідомляв, що наразі пріоритетним завданням для компанії є пошук та швидка доставка до України енергетичного обладнання з різних країн Європи для заміни пошкодженого внаслідок обстрілів.