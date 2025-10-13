ТСН у соціальних мережах

ДТЕК став одним з найбільших платників податків серед приватних компаній

Компанія ДТЕК увійшла в топ рейтингу найбільших платників податків серед приватних компаній. Зазначається, що компанія посіла б перше місце в рейтингу, якби не акцизне навантаження на тютюнову галузь.

Про це свідчить рейтинг видання delo.ua.

«Компанія та наш акціонер інвестують в Україну власні кошти та залучають зовнішнє фінансування, щоб створювати нову інфраструктуру та модернізувати існуючі об’єкти», - повідомив ДТЕК у коментарі виданню.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення ДТЕК реалізував проєкт першої черги Тилігульської ВЕС на 114 МВт за 200 млн євро і продовжує розвивати станцію, інвестуючи у її будівництво 650 млн євро.

Також спільно з американськими партнерами ДТЕК побудував найбільшу в Україні систему зберігання енергії на 200 МВт вартістю 125 млн євро.

Загалом під час війни ДТЕК інвестував в Україну близько 1,2 млрд євро.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим приватним інвестором серед українських компаній під час повномасштабної війни.

