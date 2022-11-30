ДТЕК створив офіційний телеграм-канал і попереджає про фейкові сторінки в мережі

Компанія ДТЕК створила офіційний телеграм-канал із інформацією про стан енергосистеми, графіки відключень електроенергії та іншу актуальну інформацію.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Деякі ЗМІ та telegram-канали публікують новини з посиланням на фейковий канал. Будьте уважні! Не розповсюджуйте інформацію з неперевірених джерел. Наш канал – це єдина офіційна сторінка Групи ДТЕК у Telegram. При публікації новин просимо посилатися лише на офіційні джерела та ретельно перевіряти інформацію», — повідомили у компанії.

Компанія також попереджає про фейкові телеграм-канали та велику кількість чат-ботів з шахраями.

Єдиний офіційний телеграм-канал Групи ДТЕК https://t.me/dtek_ua

Нагадаємо, інформація про графіки екстрених та стабілізаційних відключень доступна на сайтах енергорозподільчих компаній, а також у чат-боті YASNO.