ДТЕК та американська Halliburton підписали меморандум для збільшення українського газовидобутку

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК Нафтогаз, лідер серед приватних компаній за обсягами газовидобутку, та Halliburton, один із провідних світових постачальників продуктів і послуг для енергетичної галузі, підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ став результатом перемовин між компаніями та започатковує співпрацю, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки України», - йдеться в ньому.

Зазначається, що поєднання міжнародного досвіду та передових технологій Halliburton із локальною експертизою ДТЕК сприятиме збільшенню видобутку природного газу та посиленню енергетичної стійкості країни.

Реклама

Зокрема, напрями співпраці охоплюють застосування технологій закінчування свердловин, інтенсифікації видобутку, програмних продуктів для проєктування свердловин і супроводу буріння, а також інших сучасних технологічних рішень.

«ДТЕК Нафтогаз завжди приділяв особливу увагу впровадженню та використанню найсучасніших технологій у своїй діяльності. Переконаний, що співпраця з Halliburton, яка ґрунтується на експертизі, сучасних технологіях та інноваціях компанії, дозволить нам стати ще більш технологічними та ефективними, а також відкриє нові можливості для розвитку газовидобутку в Україні. Сьогодні, коли наша країна стикається з безпрецедентними викликами, збільшення внутрішнього видобутку газу є ключовим чинником зміцнення енергетичної безпеки України та Європи», — зазначив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова та GE Vernova підписали меморандум про взаєморозуміння з метою реалізації великого проекту з будівництва газової генерації в Україні за 900 млн євро.

Новини партнерів