ДТЕК та GE Vernova планують реалізувати проєкт з будівництва газової генерації в Україні

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК, найбільший інвестор в Україні, та GE Vernova, світовий лідер у галузі енергетичних технологій, сьогодні підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України», — йдеться в ньому.

Зазначається, що ця угода передбачає будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт на території Бурштинської електростанції.

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Меморандум було підписано в присутності першого віце-прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в рамках Конференції з відновлення України у Гданську.

Шмигаль наголосив, що в умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку генеруючих потужностей України.

«Дякую українським енергетикам за стійкість. Дякую американським партнерам та Сполученим Штатам за довіру та готовність інвестувати в енергетичне майбутнє України. Відновлення енергетичної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів на шляху до стійкого розвитку та відбудови держави», — наголосив він.

Водночас генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко додав, що це партнерство з GE Vernova свідчить про те, що світові лідери галузі готові інвестувати в енергетичне майбутнє України попри триваючу війну.

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«Бурштинський проєкт — це не лише відновлення зруйнованого, а й створення сучасної, гнучкої енергетичної системи, що відповідає європейським тенденціям енергетичного переходу. Поєднуючи технології світового рівня з міжнародним фінансуванням, ми створюємо привабливі інвестиційні можливості», — підкреслив Тімченко.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова та Octopus Energy оголосили про створення спільного підприємства для реалізації сонячних та акумуляторних проєктів на суму €100 мільйонів в Україні.

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