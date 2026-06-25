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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК та Octopus Energy реалізують в Україні проєкти сонячних станцій та акумуляторів на €100 млн

Компанія ДТЕК та найбільший постачальник енергії у Великій Британії Octopus Energy Group реалізують в Україні проєкти сонячних електростанцій та систем зберігання енергії на €100 млн.

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ДТЕК та Octopus Energy реалізують в Україні проєкти сонячних станцій та акумуляторів на €100 млн

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК, найбільший інвестор України, та Octopus Energy Group, найбільший постачальник енергії у Великій Британії, у четвер оголосили про створення спільного підприємства для підтримки фінансування проєкту RISE — їхньої ініціативи в €100 мільйонів щодо впровадження енергоефективних сонячних та акумуляторних систем на дахах по всій Україні», — йдеться в ньому.

Зазначається, що ця ініціатива дає українським підприємствам та державним організаціям можливість виробляти та зберігати електроенергію. Угода відкриває шлях для ДТЕК і Octopus Energy для забезпечення довгострокового фінансування масштабного впровадження проєкту.

Наразі Octopus і ДТЕК ведуть переговори з кількома фінансовими установами щодо фінансування проєкту.

«Сьогодні відзначається важлива віха для проєкту RISE. Зміцнення партнерства з Octopus Energy створює платформу для масштабування нашого проєкту протягом наступних п’яти років і залучення інвестицій, необхідних для довгострокового успіху. Майбутнє енергетики України залежить від більш розподілених, гнучких і більш стійких систем. Хоча багато хто досі вважає Україну ризиком, наші партнери з Octopus справедливо бачать можливість побудувати сильнішу енергетичну систему, чого можна досягти через інновації та партнерство», — наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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