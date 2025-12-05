ДТЕК та Siemens Energy підписали меморандум про стратегічне партнерство

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

«На тлі повномасштабної війни, коли теплоелектростанції та критична енергетична інфраструктура постійно зазнають атак, зміцнення стійкості та модернізація сектору стають фундаментальною потребою. Саме тому підписання Меморандуму має стратегічне значення як для компаній, так і для країни», - йдеться в ньому.

Зазначається, що меморандум визначає намір сторін розвивати спільні проєкти для відновлення й модернізації енергосистеми України, впровадження цифрових рішень та підготовки ініціатив, що відповідатимуть стандартам EU Green Finance і зможуть залучати європейські «зелені» інвестиції.

«Ми розглядаємо співпрацю з Siemens Energy як стратегічний крок до модернізації української енергетики. Наші енергетики вже майже чотири роки працюють 24/7 під обстрілами, тримаючи світло для країни. Але лише їхньої мужності та професійності недостатньо, коли ворог системно нищить інфраструктуру. Потрібні сучасне обладнання, швидка логістика та надійні партнери», - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В ДТЕК додали, що першим спільним кроком стане оперативне забезпечення потреб теплових електростанцій у обладнанні, що дозволяє безпечно та швидко відключати електричні лінії у разі аварії чи перевантаження. Це сильно скоротить час на відновлення.

«Партнерство покликане посилити здатність української енергетики швидко відновлюватися після атак та переходити до сучасних, стійких і технологічно розвинених рішень», - підсумували в ДТЕК.