ДТЕК уклав меморандум з американською Baker Hughes для розвитку українського газовидобутку
Компанія ДТЕК уклала меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобувної галузі України.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з компанією Baker Hughes минулого місяця на конференції CERAWeek для підтримки розвитку видобутку газу в Україні. Це партнерство об’єднує технології та глобальний досвід Baker Hughes із операційною експертизою ДТЕК Нафтогаз», — йдеться в ньому.
Зазначається, що метою співпраці є розкриття більшого потенціалу газової галузі України.
«У той час, коли енергетична система України залишається під ціллю, інвестиції у вітчизняний видобуток газу — це не лише питання постачання. Це питання стабільності та розбудови більш безпечного й надійного енергетичного майбутнього», — наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова уклав стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA «Scout») з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.