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ДТЕК увійшов до п’ятірки найкращих роботодавців для ветеранів
Компанія ДТЕК увійшла в ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів.
Про це свідчить рейтинг delo.ua.
В ньому зазначається, що в компанії діє комплексна корпоративна програма підтримки ветеранів-співробітників «ПроВетеран», що охоплює весь шлях від мобілізації до професійної адаптації та розвитку кар’єри.
Зокрема, в межах програми кожен ветеран-співробітник отримує персоналізований супровід координатора — колеги-ветерана або HR-фахівця.
Окрім того, навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів. Вони проходять відновлення професійних навичок, перекваліфікацію, теоретичну підготовку тривалістю 1-1,5 місяця з подальшою практикою та кар’єрне консультування.
Ветерани також мають доступ до розширеного пакета медстрахування «Ветеран+», психологічної підтримки та програм реабілітації.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.