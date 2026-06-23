ДТЕК увійшов до п’ятірки найкращих роботодавців для ветеранів

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Про це свідчить рейтинг delo.ua.

В ньому зазначається, що в компанії діє комплексна корпоративна програма підтримки ветеранів-співробітників «ПроВетеран», що охоплює весь шлях від мобілізації до професійної адаптації та розвитку кар’єри.

Зокрема, в межах програми кожен ветеран-співробітник отримує персоналізований супровід координатора — колеги-ветерана або HR-фахівця.

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Окрім того, навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів. Вони проходять відновлення професійних навичок, перекваліфікацію, теоретичну підготовку тривалістю 1-1,5 місяця з подальшою практикою та кар’єрне консультування.

Ветерани також мають доступ до розширеного пакета медстрахування «Ветеран+», психологічної підтримки та програм реабілітації.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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