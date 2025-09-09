ТСН у соціальних мережах

ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes

Компанія ДТЕК увійшла в перелік найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок.

ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes

Про це свідчить рейтинг, який склало видання Forbes Ukraine.

Зазначається, що команда підтримки ветеранів в ДТЕК складається з HR-спеціалістів, помічників ветеранів, юристів, медиків та спеціалістів із соціальної політики.

ДТЕК проводить аудити своїх підприємств та розробив інструкції з адаптації ветеранів.

У компанії також діє інститут наставництва, де за допомогою менторів ветерани швидше адаптуються до цивільного життя.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів. 

