ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів

Компанія ДТЕК постачає з Хорватії обладнання для відновлення і ремонту енергетичних обʼєктів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Уряд Республіки Хорватія погодився поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання з виведених з експлуатації електростанцій, щоб допомогти відремонтувати енергетичні об'єкти, пошкоджені в результаті понад 220 російських атак», - йдеться в ньому.

Зазначається, що Хорватія є однією з небагатьох країн, яка може надати Україні обладнання, яке буде сумісне з енергосистемою України.

«ДТЕК висловлює глибоку вдячність Республіці Хорватія за постачання життєво важливого енергетичного обладнання в Україну в такий критичний момент цієї зими. У той час, коли росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру, а температура опускається до мінус 20 градусів, підтримка Хорватії безпосередньо сприяє зусиллям ДТЕК з відновлення електропостачання для мільйонів людей», - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.

