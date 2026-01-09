- Дата публікації
ДТЕК везе з Хорватії обладнання для ремонту пошкоджених енергообʼєктів
Компанія ДТЕК постачає з Хорватії обладнання для відновлення і ремонту енергетичних обʼєктів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Уряд Республіки Хорватія погодився поставити ДТЕК критично важливе енергетичне обладнання з виведених з експлуатації електростанцій, щоб допомогти відремонтувати енергетичні об'єкти, пошкоджені в результаті понад 220 російських атак», - йдеться в ньому.
Зазначається, що Хорватія є однією з небагатьох країн, яка може надати Україні обладнання, яке буде сумісне з енергосистемою України.
«ДТЕК висловлює глибоку вдячність Республіці Хорватія за постачання життєво важливого енергетичного обладнання в Україну в такий критичний момент цієї зими. У той час, коли росія посилює атаки на цивільну інфраструктуру, а температура опускається до мінус 20 градусів, підтримка Хорватії безпосередньо сприяє зусиллям ДТЕК з відновлення електропостачання для мільйонів людей», - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.