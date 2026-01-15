ДТЕК вже вклав 24 млрд грн в проходження найскладнішої в історії України зими

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Щоб пройти цю зиму, ДТЕК інвестував 23,9 млрд грн у відновлення та модернізацію теплової генерації, електромереж, а також у вуглевидобуток", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Україна проходить найважчий опалювальний сезон у своїй історії — під час повномасштабної війни та в складних погодних умовах.

"Пройшли першу половину, пройдемо і другу! Світло тримається", - підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова став одним з найбільших платників податків серед приватних компаній.