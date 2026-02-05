ДТЕК заключив партнерство з американською Turbo Drill Industries для посилення енергобезпеки України

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК Нафтогаз – найбільша приватна компанія з видобутку газу в Україні стане єдиним авторизованим провайдером технології Vertical Scout від Turbo Drill Industries на території України», - йдеться в ньому.

Зазначається, що запровадження американських технологій в Україні допоможе українському нафтогазовому сектору прискорювати видобуток, знижувати витрати та нарощувати обсяги виробництва, роблячи безпосередній внесок у зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

В ДТЕК підкреслили, що це перша в історії співпраця такого формату між українською компанією та Turbo Drill Industries. Ця технологія має суттєво підвищити швидкість, ефективність та економічну доцільність бурових операцій у нафтогазовій галузі України.

«ДТЕК послідовно працює над тим, щоб допомогти Україні повною мірою реалізувати свій газовий потенціал та зміцнити роль країни в системі європейської енергетичної безпеки. Партнерство із провідною американською компанією Turbo Drill Industries дозволяє залучити технології світового рівня для українських газовидобувників, забезпечуючи швидше, безпечніше та більш економічно ефективне буріння», - наголосив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.