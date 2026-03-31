ДТЕК залучив грант норвезького Norad для підготовки проєкту найбільшої ВЕС в Україні

Група ДТЕК отримала грант від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) для підготовки до будівництва Полтавської вітроелектростанції потужністю 650 МВт, яка має стати найбільшою в Україні.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Група ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, отримала фінансування від Норвезького агентства з питань розвитку та співробітництва (Norad) для реалізації проєкту найбільшої в Україні вітроелектростанції — Полтавської ВЕС потужністю 650 МВт. Цей проект є ключовим елементом децентралізації енергетичної системи країни, підвищення її стійкості та сприяння інтеграції України з енергетичними стандартами ЄС», — йдеться в ньому.

Зазначається, що грант у розмірі 5,5 млн норвезьких крон (487 тисяч євро) буде спрямований на фінансування геологічно-інженерних досліджень та розробку частини проектної документації, необхідної для забезпечення відповідності нормативним вимогам та просування проєкту до етапу будівництва.

«Ми вітаємо підтримку з боку Норвегії в той час, коли енергетична система України продовжує стикатися з викликами. Полтавська ВЕС — це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Цей проєкт сприяє відновленню більш децентралізованої та стійкої енергетичної системи. Ми щиро вдячні Norad та уряду Норвегії за цей важливий внесок і їхню незмінну підтримку України», — наголосив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

В ДТЕК додали, що це фінансування є частиною більш широкого пакету допомоги від Норвегії на суму 8 мільйонів євро, призначеного для компаній, що інвестують у ВДЕ та стратегічно важливі сектори в Україні.

