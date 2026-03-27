ДТЕК запропонував міжнародним партнерам свій досвід захисту енергетики
Компанія ДТЕК готова поділитися з міжнародними партнерами своїм досвідом захисту енергетичних обʼєктів від ворожих атак.
Про це в коментарі Axios заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
«Ми багато чого навчилися: як захищати наше обладнання, як керувати ситуацією, як забезпечити, щоб люди перебували в безпечних місцях під час атак, як реагувати та відновлюватися за дуже короткий проміжок часу. Тож ми маємо повне розуміння того, що робити в умовах, які зараз спостерігаємо на Близькому Сході. І, звісно, ми готові ділитися цими знаннями з нашими союзниками», - сказав він.
Тімченко наголосив, що для початку потрібно забезпечити захист людей, визначити список пріоритетних обʼєктів, ані в першу чергу потребують допомоги та налагодити тісну співпрацю з силами ППО.
Раніше Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.