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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК запропонував Молдові поділитися досвідом із забезпечення кібербезпеки та модернізації ТЕС

Група ДТЕК запропонувала державній енергетичній компанії Молдови Energocom поділитися досвідом із забезпечення кібербезпеки та модернізації теплоелектростанцій.

Про це йдеться в повідомленні D.Trading.

«28 березня 2025 року генеральний директор компанії D.Trading Дмитро Сахарук провів зустріч із делегацією з Республіки Молдова, яку очолив новопризначений Міністр енергетики Молдови Доріан Жунгієту», - йдеться в ньому.

Зазначається, що до складу делегації також увійшли представники державної енергетичної компанії Молдови Energocom.

В повідомленні підкреслили, що у ході переговорів сторони позитивно оцінили поточний стан співпраці між компаніями та визначили напрями для її подальшого поглиблення, в тому числі обговорювались теми постачання електроенергії та газу.

«Дмитро Сахарук запропонував передати досвід групи ДТЕК для прискорення інтеграції Молдови до механізму ENTSO-E Allocation, Transmission and Capacity (ATC), що сприятиме зниженню витрат на імпорт електроенергії. Окрім того, він наголосив на готовності поділитися експертизою у сфері налаштування й впровадження систем кібербезпеки, а також модернізації теплових електростанцій», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова першим продав "зелені" гарантії походження електрики кінцевому споживачу.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
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