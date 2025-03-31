- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
ДТЕК запропонував Молдові поділитися досвідом із забезпечення кібербезпеки та модернізації ТЕС
Група ДТЕК запропонувала державній енергетичній компанії Молдови Energocom поділитися досвідом із забезпечення кібербезпеки та модернізації теплоелектростанцій.
Про це йдеться в повідомленні D.Trading.
«28 березня 2025 року генеральний директор компанії D.Trading Дмитро Сахарук провів зустріч із делегацією з Республіки Молдова, яку очолив новопризначений Міністр енергетики Молдови Доріан Жунгієту», - йдеться в ньому.
Зазначається, що до складу делегації також увійшли представники державної енергетичної компанії Молдови Energocom.
В повідомленні підкреслили, що у ході переговорів сторони позитивно оцінили поточний стан співпраці між компаніями та визначили напрями для її подальшого поглиблення, в тому числі обговорювались теми постачання електроенергії та газу.
«Дмитро Сахарук запропонував передати досвід групи ДТЕК для прискорення інтеграції Молдови до механізму ENTSO-E Allocation, Transmission and Capacity (ATC), що сприятиме зниженню витрат на імпорт електроенергії. Окрім того, він наголосив на готовності поділитися експертизою у сфері налаштування й впровадження систем кібербезпеки, а також модернізації теплових електростанцій», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова першим продав "зелені" гарантії походження електрики кінцевому споживачу.