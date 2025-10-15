ТСН у соціальних мережах

ДТЕК запускає освітній курс з енергетики

Компанія ДТЕК запускає дистанційний курс з енергетики, щоб допомогти людям отримати базові знання про галузь.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«В Україні стартував набір на навчання у дистанційному коледжі «Енергетик» — освітньому проєкті, що відкриває нові можливості для всіх, хто прагне розпочати шлях у сучасній енергетиці. Ініціатива реалізується в межах Української енергетичної ініціативи від Глобального договору ООН в Україні у партнерстві Academy DTEK та коледжем OPTIMA», - йдеться в ньому.

Зазначається, що курс створено, щоб допомогти українцям отримати базові знання про енергетику, зрозуміти принципи роботи електромереж і визначитися, чи цікаво їм розвиватися у цій сфері.

Навчання безкоштовне для перших 1000 учасників, проходить повністю онлайн і відкрите для всіх охочих віком від 18 років, незалежно від місця проживання чи попереднього досвіду.

В ДТЕК наголосили, що запуск дистанційного курсу «Енергетик» — це продовження системної роботи з розвитку людського капіталу в енергетиці, яку підтримує ДТЕК.

«Учасники, що проявлять зацікавленість і бажання працювати в галузі, зможуть пройти стажування в українських енергетичних компаніях», - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, Академія ДТЕК Ріната Ахметова тричі перемогла на всесвітній премії у сфері корпоративної освіти.

