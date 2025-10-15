- Дата публікації
ДТЕК запускає освітній курс з енергетики
Компанія ДТЕК запускає дистанційний курс з енергетики, щоб допомогти людям отримати базові знання про галузь.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«В Україні стартував набір на навчання у дистанційному коледжі «Енергетик» — освітньому проєкті, що відкриває нові можливості для всіх, хто прагне розпочати шлях у сучасній енергетиці. Ініціатива реалізується в межах Української енергетичної ініціативи від Глобального договору ООН в Україні у партнерстві Academy DTEK та коледжем OPTIMA», - йдеться в ньому.
Зазначається, що курс створено, щоб допомогти українцям отримати базові знання про енергетику, зрозуміти принципи роботи електромереж і визначитися, чи цікаво їм розвиватися у цій сфері.
Навчання безкоштовне для перших 1000 учасників, проходить повністю онлайн і відкрите для всіх охочих віком від 18 років, незалежно від місця проживання чи попереднього досвіду.
В ДТЕК наголосили, що запуск дистанційного курсу «Енергетик» — це продовження системної роботи з розвитку людського капіталу в енергетиці, яку підтримує ДТЕК.
«Учасники, що проявлять зацікавленість і бажання працювати в галузі, зможуть пройти стажування в українських енергетичних компаніях», - підкреслили в компанії.
Нагадаємо, Академія ДТЕК Ріната Ахметова тричі перемогла на всесвітній премії у сфері корпоративної освіти.