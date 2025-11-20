ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
ДТЕК зайняв перше місце в рейтингу компаній з найбільшим репутаційним капіталом

Компанія ДТЕК очолила рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом.

Про це свідчить рейтинг видання delo.ua.

Зазначається, що редакції видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та бізнес-порталу delo.ua разом з експертним журі визначили 50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом за підсумками їхньої діяльності упродовж 2025 року.

«Переможцем репутаційного рейтингу стала компанія ДТЕК. Переважна більшість членів журі оцінила її репутацію 9 балами. Найвищі оцінки від журі переможець отримав насамперед за високий рівень корпоративних комунікацій з інвесторами й партнерами в енергетичній галузі (тобто IR), а також за прийнятні репутаційні ризики та якісний PR», - наголосили в рейтингу.

Водночас зазначається, що ДТЕК є лідером української енергетики і найбільшим приватним інвестором у галузі.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ рейтингу найбільших платників податків серед приватних компаній.

